Жечо Станков: Миньорите са най-големият капитал за бранша

“Човешкият ресурс, хората продължават да бъдат най-големият капитал за минната индустрия”, заяви енергийният министър Жечо Станков. Той взе участие в Националното честване на Деня на миньора.

Енергийният министър посочи, че имаме устойчиво развитие в сектора. Нещастните случаи в бранша са намалели с над 20%.

Станков увери, че са предприети нови възможности за инвестиции в технологиите и в добива на редки метали и редки суровини. По думите му тези 120 хиляди души, които са пряко и непряко заети, помагат за всички инвестиции в енергетиката. Министърът на енергетиката съобщи, че поема ясен ангажимент, че държавата ще продължи да подпомага бранша с помощи заради високата цена на електроенергията.

"Има ясна директива от страна на Европейската комисия, като България има задача да е първата държава, която да приложи тази директива, в която добивната индустрия също е включена. Тя ни дава право да финансираме половината от енергията, която използва браншът, с най-много до 50% от пазарната цена", обяви Станков, като уточни, че в момента с работодателските организации разработват необходимите процедури, така че съответната програма пред Министерски съвет да има ясен хоризонт за 3 години помощ, която да нотифицират пред ЕК.

Социалният министър Борислав Гуцанов също взе участие в събитието и заяви, че “едва ли има по-мъжка професия от тази в минната индустрия”.

Гуцанов поздрави миньорите и добави, че заетите в минния бранш заслужават уважение. “В нашето министерство винаги се оценяват хората, които са под земята, под вода и в небето. Трябва да се замислим сериозно за бъдещето на тази професия. Голяма част от войните, на които сме свидетели, се извършават заради редките метали, суровини, минерали, енергийните ресурси и това е причина за всички тези военни действия”, каза Гуцанов.