Бургазлия стана милионер №146 от тото в България

Той е спечелил 3,6 милиона

17.08.2025 | 21:22 ч. Обновена: 17.08.2025 | 22:06 ч. 3
Снимка: Pixabay/ France58

България има своя милионер №146 в историята на Българския спортен тотализатор. 

Само 37 дни след като някой от София си зарадва с близо 4 милиона лева от "6 от 49", тази игра донесе нова голяма печалба. 

Пуснат в Бургас фиш с изтеглената комбинация 4, 10, 26, 38, 41, 47 осигури 3 647 405 лева. Участникът е играл с абонамент за два тиража с 6 числа във всяка от четирите области и общ залог от 12,40 лв.

За следващия тираж в четвъртък се очаква джакпотът в "6 от 49" да бъде поне 2 150 000 лв.

тото милионер Бургас Българския спортен тотализатор
