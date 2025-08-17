Бургазлия стана милионер №146 от тото в България

България има своя милионер №146 в историята на Българския спортен тотализатор.

Само 37 дни след като някой от София си зарадва с близо 4 милиона лева от "6 от 49", тази игра донесе нова голяма печалба.

Пуснат в Бургас фиш с изтеглената комбинация 4, 10, 26, 38, 41, 47 осигури 3 647 405 лева. Участникът е играл с абонамент за два тиража с 6 числа във всяка от четирите области и общ залог от 12,40 лв.

За следващия тираж в четвъртък се очаква джакпотът в "6 от 49" да бъде поне 2 150 000 лв.