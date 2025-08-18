IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Големият Близнак става Стария Герак

Актьорът Кирил Ефремов влиза в емблематичната роля навръх 50-годишния си юбилей

18.08.2025 | 16:05 ч. Обновена: 18.08.2025 | 16:50 ч. 2
Актьорът Кирил Ефремов, станал национално известен преди 14 години като Големият близнак от „Под прикритие“ в последните години се отдаде на театъра. Една от вкусните роли, казано на езика на гилдията, която го провокира приятно е на Стария Герак. Спектакълът по „Гераците“ от Елин Пелин е в афиша на Русенския театър и ще има премиера на 10 септември. Постановката на Богдан Петканин след това тръгва на гастрол из сцените в страната.

Кирил Ефремов сподели пред медията „Утро Русе“, че ролята на Стари Герак е драматична и това много му допада, защото е различна работа в актьорската му палитра. Харесва му и защото е творба на Елин Пелин, текстът е култов, нарицателен, а ролята – отговорна, тъй като са я играли други големи имена от сцената и това го мобилизира да даде всичко от себе си.

Театърът в крайдунавския град продължава традицията да предлага по едно класическо българско произведение всеки сезон. След историята за Крали Марко през погледа на Владимир Левчев и „Опит за летене“ на Йордан Радичков, това е поредното предизвикателство пред театралите.

Историята на „Гераците“ не е непозната за русенска сцена от началото на миналия век насам. Драмата в десет картини от Магда Колчакова, по едноименната повест на Елин Пелин, е имала премиера на 6 февруари 1957 година, като в главната роля са влизали едни от най-големите български актьори.

