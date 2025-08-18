Пак промяна в учебните планове, времето за култура под въпрос

От Българската музикална асоциация считат, че промените в учебните планове застрашават културата в България.

"Преди 20 дни разбрахме, че има предложение, пуснато за обществено обсъждане - да се намалят часовете по специални предмети в професионалните училища, за сметка на общообразователните, и увеличение на часовете по точните науки”, каза в предаването “България сутрин” Антонела Петрова, която е член на УС на Българската музикална асоциация.

Тя добави, че предложенията силно са ги разтревожили. “Още едно увеличение на общообразователните часове - за нас това означаваше "професионално" да бъде само дума. Доста бързо, благодарение на волята на Министерството на културата и МОН, успяха да спрат това предложение още в зародиш", добави Петрова.

Въпреки че общественото обсъждане тече до 22 август, за момента предложението е спряно.

"В общия смисъл на годишна база щяха да бъдат над 100 часа отнети от специалните предмети. В специалните предмети всеки час, който се взема, може да бъде фатален. Няма никакво поле на действие да се отнеме част от тази програма. И един час на седмица е много фатално да бъде отнет на децата, от която и да било от дисциплините, които учат професионално", категорична е Петрова.

По думите ѝ от децата се изисква от много ранна възраст да са наясно колко труд трябва да полагат.

Петрова е на мнение, че изкуството е спасение - от една страна личностно развитие, от друга - трудът, който трябва да положат, от трета - самата образователна система. “Прибавяме реализацията и финансовото изражение след това. Започна да изглежда сякаш всичко е против детето. Вярвам, че изкуството е спасение. Основно е да се замисли какво означава културата за хората, те само за децата, които искат да я учат. Не се гледат съвременните проучвания какво означава културата", подчерта Петрова пред Bulgaria ON AIR.

Според нея, ако изкуствата присъстват в училищата всеки ден и децата имат досег до тях, по естествен път ще бъдат потребител на култура. Петрова заяви, че артистите трябва да бъдат допускани повече време до децата.

"В момента се наблюдава парадокс. В средните училища, професионалните, по изкуствата има доста деца. Има проблем с инфраструктурата. В тази възраст интересът на децата към изкуствата е силен. Всяко едно дете, което учи в професионално училище, струва много, но колебанието да отиде във висше учебно заведение е голямо, защото заплащането не е достатъчно", каза още Петрова.

