Нинова за управляващите: Взимат заем след заем, за да оцелеят

Вкараха икономиката в дългова спирала, заяви тя

21.08.2025 | 10:02 ч. Обновена: 21.08.2025 | 10:37 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Лидерката на "Непокорна България" Корнелия Нинова атакува управляващите, които изтеглиха половин милиард дълг и зададе въпроса къде са изтекли изтеглените досега 16 млрд. лв.

"Днес управляващите ни заробиха с още половин милиард външен дълг. Поредният заем! От началото на годината са изтеглили 16 млрд. лв. Един след друг. Тези некадърници крадат не само настоящето ни, но и бъдещето. Виси въпросът къде отидоха тези 16 млрд.? Категорично не са в икономика и индустрия. 

Рекордните 22 месеца промишленото производство пада. Вече сме последни в Европа по този показател. Не са в социална политика. Всичко е замразено и орязано. Не са в доходи, защото официално бедността и неравенствата растат. Не са в инфраструктура, защото половин милион българи са без вода, а по разбитите пътища всеки ден стават катастрофи. Не са и в селско стопанство, защото вносът на плодове и зеленчуци расте. 

Къде са милиардите? Предупреждавах сто пъти, че тези фалшиви и крадливи управляващи ще изпуснат икономиката. Изпуснаха я! Вкараха я в дългова спирала. Не могат да напълнят бюджета. Взимат заем след заем, само и само да оцелеят. 

Това не им пречи да си вдигнат заплатите с още 11%, и да си раздават милиони левове бонуси, да си купуват нови луксозни бронирани коли, самолети. Милиони се дават за охрани, кортежи, глезотии на властта и семействата им. Прогнил елит, който трябва да бъде пометен от всички непокорни хора и заменен с друга управленска алтернатива - антибюрократична, справедлива, на растежа и развитието".

корнелия нинова
