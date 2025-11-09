Кристалина Георгиева: България има „обица на ухото“ от 90-те

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева предупреди за опасността България да харчи повече отколкото произвежда, предаде БТВ.

„Като гледам България, виждам едно хубаво нещо и едно притеснително. Хубавото е, че страната повишава своята привлекателност за инвеститори и се гледа на нея като на стабилна. Притеснителното е нашият национален навик – постигнем ли нещо, се отпускаме. Опасността е да харчим повече, отколкото произвеждаме, и доходите да растат по-бързо от производителността. Това води до инфлация. България има „обица на ухото“ от 90-те и трябва да запази отговорното отношение към публичните финанси“.

И прогнозира: „Да имаме покачване на доходите, което да изпреварва производителността на труда. Ако това се случи, ние тоя филм сме го гледали. Риск от инфлация. Като хвърляте пари, а нямате достатъчно произведено за тези пари, натискът е върху цените. Много се надявам, че ние ще запазим това, което работи към нас – отговорно отношение към публичните финанси“.

Преди няколко месеца тя описа приемането ни в еврозоната като „отличен шанс“. Но ще донесе ли членството ни тези ползи, ако не изпълним реформите, за които Брюксел говори от години?

„Не им е лесно на българските политици, защото политическата карта е сложна и изисква компромиси. България обаче поддържа икономика със „светли неща“ – инвестиции във високи технологии и умни хора. Но трябва да мислим как ще изглежда страната след 5–10 години – дали ще е страна, от която хората излизат, или такава, която привлича таланти отвън. Ако успеем да се обединим и да мислим за голямата цел, а не за дребните интереси, ще можем да напишем в историята нови победи“, обясни Георгиева.

Мисията на МВФ приключи с препоръки. Една от тях е без повече увеличение на заплатите в публичния сектор и нужда от повишаване на осигуровките.

Но в тази динамична политическа ситуация е неясно ще успеят ли да ги изпълнят българските политици.

„Ние препоръчахме не да не се увеличават заплатите, а да сме внимателни, те трябва да растат според производителността на труда. Трябва и да мислим и за дългосрочната перспектива – пенсионният фонд трябва да се захранва, защото страната остарява. Със здрав разум може да има бюджет, който да продължи традицията на отговорно харчене. Няма да е лесно – парламентът обикновено върви към разхлабване, не към затягане. Затова и медиите трябва да напомнят, че харченето над възможностите води само до негативи. Парите трябва да се влагат в неща, които носят повече производителност и растеж“, поясни управляващият директор МВФ.