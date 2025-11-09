IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Откриха нарушения в автошколи, чиито курсисти са причинили смърт на пътя

09.11.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Открити са нарушения в част от автошколите, чиито бивши курсисти предизвикаха катастрофи с жертви малко, след като са взели книжки. В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои. Това съобщиха от Министерството на транспорта в отговор на запитване на NOVA. 

В страната са регистрирани 904 школи, като през октомври 826 от тях са провели над 207 хиляди учебни часа. 680 са тези, които са обучавали и по тъмно. При проверка на 38 от „Автомобилната администрация" са открити 10 нарушения и са издали 2 акта.

Продължава и проверката на тези школи, чиито бивши курсисти направиха 8 катастрофи последните седмици. Там също са установени нарушения и има 3 акта. Според статистиката на МВР обаче 77% от тежките катастрофи са станали по светло.

шофьорски курсове автошколи нарушения смърт на пътя
