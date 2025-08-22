"Български пощи": Ще има значително забавяне в доставките на пратки за САЩ

Поради нови изисквания от страна на администрацията на САЩ и нова методология за събиране и превеждане на мита ще има значително забавяне в доставката на пратки, съобщиха от „Български пощи“.

Възможно е връщане на пратки от пощенския оператор в САЩ и необходимост от повторното им изпращане. Завишени са и изискванията към предварителните електронни данни за митническа декларация, изпращани към пощенския оператор в Съединените щати.

От „Български пощи“ посочиха още, че Всемирният пощенски съюз разработва решение, което ще позволи на пощенските оператори да декларират и плащат мита директно на властите на САЩ. То все още не е финализирано и оперативното му внедряване е в процес на разработка. В резултат на това се очакват временни прекъсвания на редовните потоци от международна поща.

Вчера Ройтерс съобщи, че пощенските компании от Швеция и Норвегия "ПостНорд" (PostNord) и "Постен бринг" (Posten Bring) временно спират пратките до САЩ, дни преди края на изключението, което позволява безмитен внос на пакети с ниска стойност.

Администрацията на президента Доналд Тръмп миналия месец обяви, че от 29 август отменя изключението, известно като de minimis, за международни пратки на стойност под 800 долара, което позволява и вносът да става с минимални бюрократични процедури.

Австрийската поща преустановява доставките на пратки до САЩ (включително Пуерто Рико) от 26 август, съобщават електронните медии. Последният ден за подаване на пратки е понеделник, 25 август. Като причина компанията посочва промените в митническите разпоредби в Съединените щати. Мярката е временна.