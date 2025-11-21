30 литра на квадратен метър се изляха в Петрич, градът се наводни ВИДЕО

30 литра на квадратен метър се изляха в Петрич за последния час, а улиците се превърнаха в реки. Обстановката там е усложнена.

Екипи на Общината, на ВиК и на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” работят на местата, където проливният дъжд създаде проблеми, съобщават от MeteoBalkan.

По-рано градът беше ударен и от градушка, която на места достигна размерите на лешник. Тя предизвика затруднения в движението и принуди хората да потърсят незабавен подслон.

По първоначални данни има залети участъци в по-ниските улици.

През нощта срещу събота по-значителна облачност ще има над западната половина от страната и там на много места ще вали дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Главно в планинските райони на Западна България валежите ще бъдат интензивни и значителни по количество. Над източната половина от страната облачността ще е разкъсана и незначителна.

Вятърът ще се задържи от юг-югоизток, в източните райони и на север от планините - умерен и временно силен. Минималните температури ще бъдат между 9° и 14°, за София - около 9°.

Атмосферното налягане остава по-ниско от средното за месеца.