IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Локализиран е пожарът в "Кръстова вада"

Вижте кадри от мястото на огъня

24.08.2025 | 20:00 ч. Обновена: 24.08.2025 | 22:26 ч. 0
Локализиран е пожарът в "Кръстова вада"

Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“, съобщиха от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.

Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Свързани статии

Пожарът в „Кръстова вада“ обхвана сухи треви и храсти. 

На място бяха изпратени шест екипа на пожарната.

Вижте кадри в репортажа на телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Кръстова вада пожар пожарна Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem