Локализиран е пожарът в "Кръстова вада"

Локализиран е пожарът в столичния квартал „Кръстова вада“, съобщиха от МВР. Сигналът за възникването на огъня бе подаден около 15:00 ч. днес.

Няма засегнати сгради, предстои да се установи каква площ е била обхваната от пламъците, посочиха за БТА от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожарът в „Кръстова вада“ обхвана сухи треви и храсти.

На място бяха изпратени шест екипа на пожарната.

