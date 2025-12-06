Невероятен Никулден в Бургас: От ледено плуване до празнични сцени и рибен курбан

Под мотото "Всички празнуват Бургас" градът отбелязва днешния Никулден. Разнообразната програма включва религиозни ритуали, спортни инициативи, концерти и традиционни събития с участието на различни гостуващи спортисти, инфлуенсъри и музикални изпълнители.

Въпреки лошото време, настроението на бургазлии е много добро. Голяма опашка се изви в центъра на Бургас, където се раздава печена риба и рибен курбан.

Богата програма за Никулден

Общо 14 хил. порции ще бъдат раздадени днес в различни пунктове в града. На няколко сцени е организирана и богата програма.

Рано сутринта рекордьорът за плуване в ледени води, бургазлията Цанко Цанков, се гмурна с други смелчаци от бургаския бряг.

"Идеята е, като част от програмата за Никулден, да направим едно сутрешно плуване в ледените води на Черно море. Колко много ентусиасти, желаещи, има. Направихме едно къпане, което да ни зареди с настроение и положителна енергия за целия празничен ден", сподели Цанков.

[sc: image id:6126 filename:f752429885545bd8d2c3dfd7dbb04fa8-burgas-2.jpg desc

Празничният ден продължи с раздаване на рибен курбан, приготвен в полева кухня на военноморските сили.

"В стара полева кухня на огън. Тази година морето ни даде много риба. Скумрия, хек, черноморски кефал сме сложили, свежи подправки. Чорбата е перфектна", каза офицерски кандидат на ВМС Росен Георгиев.

[sc: image id:6127 filename:700833976073c930fe6e19c93e480d52-burgas-3.jpg desc

За празника на крайморския град са осигурени повече от два тона риба, която по традиция ще бъде приготвена от екипите на Домашния социален патронаж.

На тържествена сесия шестима души бяха отличени със званието "почетен гражданин" на Бургас. Сред тях са актьорът Руси Чанев, Димитър Рачков, писателят Алек Попов, художникът Димо Колибаров.