Седем загинали и 11 ранени при катастрофа между автобус и камион в Турция

Шофьорът на камиона е задържан от полицията

06.12.2025 | 14:26 ч. Обновена: 06.12.2025 | 14:26 ч. 1
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Седем души загинаха, а 11 бяха ранени при катастрофа между автобус и камион на магистрала край град Османие в Южна Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Автобусът пътувал от Измир към Газиантеп. Според пътник от автобуса, цитиран от Анадолската агенция, шофьорът е карал бързо и е опитал да изпревари кола отдясно, след което се блъснал в камион, който бил спрял заради спукана гума.

Предната дясна част на автобуса е напълно унищожена при сблъсъка със задната част на камиона, допълва Франс прес.

Шофьорът на камиона е задържан от полицията, която освен това е затворила магистралата.

