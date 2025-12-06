IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Локо София удари Ботев Пловдив в истинска драма с пет гола

Двата отбора си размениха по гол в края

06.12.2025 | 14:33 ч. Обновена: 06.12.2025 | 14:33 ч. 1
Снимка: Lap.bg

Снимка: Lap.bg

Локомотив София надви Ботев Пловдив с 3:2 у дома в мач от последния за годината кръг в Първа лига. Отново бе даден кураж и оказана подкрепа на борещите се с тежки заболявания Любослав Пенев и Петър Хубчев, както и на получилия инсулт Борислав Михайлов.

На терена в столичния квартал "Надежда" "железничарите" стартираха блестящо след два гола в рамките на 120 секунди, отбелязани от Божидар Кацаров и Кауе Карузо. Франклин Маскоте върна "канарите" в срещата след половин час игра. След почивката Ботев на Димитър Димитров - Херо натисна и заслужено стигна до изравнително попадение чрез втория гол на Маскоте 87-ата минута, но малко след това Меси Биатумусока наказа пловдивчани за крайното 3:2 след удар с глава.

Локомотив влезе в топ 8 с 26 точки, докато Ботев е 11-и с пет по-малко.

Двата отбора имат по още един двубой до края на 2025 - за Купата на България, където столичани са гости на ЦСКА следващата събота, а Ботев пътува до Варна за визита на Спартак Варна.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Локомотив София Ботев Пловдив
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem