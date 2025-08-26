IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ремонт на ключови водопроводи в Плевен

Водопреносната мрежа в кв. “Дружба 1” е подменена

26.08.2025 | 08:30 ч. Обновена: 26.08.2025 | 09:25 ч. 4
БГНЕС

БГНЕС

Заради безводието в Плевен започна ремонт на ключови водопроводи в областта. Най-компрометиран и с най-чести аварии е водопроводът по ул. "Георги Кочев”. От вчера той се рехабилитира, за да се намалят загубите на вода, съобщиха от ВиК, съобщава БНТ.

Водопреносната мрежа в кв. “Дружба 1” също е подменена.

Предвидено е и зониране на ВиК мрежата, както и регулиране на налягането, за да се стабилизира водоснабдяването в града.
Въпреки мерките и днес плевенчани имаха вода сутринта само два часа и половина.

Проблемът засяга 100 хиляди жители. Потърпевшите подготвят нов протест в неделя и се заканват да спрат да си плащат сметките за вода от 1 септември.

Плевен безводие водопреносна мрежа жители протест
