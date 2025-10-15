След скандала: Карлос Насар на крака при Пеевски

Лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски се срещна с трикратния световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и го поздрави за славата, гордостта и самочувствието, които носи на България с успехите си.

През последните дни се заформи скандал между Насар и Стефан Ботев. Президентът на Българската федерация по вдигане на тежести сподели, че Делян Пеевски е спасил федерацията от фалит. Насар пък заяви в телевизионно интервю, че няма договор с федерацията и цялата подготовка е платил с пари от спонсори и собствени средства.

Днес пък Пеевски изрази пълната си подкрепа за световния шампион, така че да остане дълго на върха на щангите.

Двамата се обединиха за това, че подкрепата за развитието на спортистите е гарант за завоюването на нови победи и спортни постижения, с които да се гордеем като народ.

