Почина легендата на ЦСКА Иван Зафиров

Бившият футболист си отиде на 77-годишна възраст

15.10.2025 | 13:30 ч. Обновена: 15.10.2025 | 13:34 ч. 4
Снимка: ЦСКА ТВ

Почина легендата на ЦСКА Иван Зафиров. Известният като Копата десен бек си е отишъл на 77-годишна възраст, след продължително боледуване.

"Иван Зафиров винаги е бил символ на непримирим дух, мъжество и футболна класа. ЦСКА изразява дълбоката си скръб от загубата на голямата ни легенда. Изказваме искрени съболезнования на близките и роднините на Иван Зафиров. Поклон пред светлата му памет!", написаха от ЦСКА.

Зафиров има над 400 мача с червената фланелка за първенство и евротурнири. Печели девет титли на България, както и пет Купи на Съветската армия.

Дебютът му за ЦСКА е през проелтта на 1966-а, изкарва кратък период в Сливен, след което играе за "червените" до края на кариерата си през 1981 година.

За националния отбор на България има 50 мача и 1 гол, като 9 пъти го извежда като капитан. Част от състава е за Мондиал 1974 в Германия, а през 1968 година е сребърен олимпийски медалист в Мексико.

