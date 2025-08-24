IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Протестиращи в Плевен хвърлиха празни бутилки и туби по сградата на ВиК

Градът продължава да е в сериозна водна криза

24.08.2025 | 19:22 ч. Обновена: 24.08.2025 | 19:40 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Жителите на Плевен отново излизат на протест заради водната криза в града. Те настояват за конкретни и бързи действия от институциите. 

Плевен е на воден режим от седмици, а в града и околните села вода има само по три часа сутрин и вечер.

Заради водната криза в петък, 22 август, в града беше създаден кризисен щаб, а от понеделник започва определяне на места за спешни сондажи.

Свързани статии

Недоволните граждани се събраха първо пред сградата на ВиК-Плевен. Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци. 

От там протестното шествие се насочи към общината, предаде bTV.

Още за протеста в Плевен вижте във видеото на телевизия Bulgaria ON AIR

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Плевен водна криза ВиК без вода Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem