Протестиращи в Плевен хвърлиха празни бутилки и туби по сградата на ВиК

Жителите на Плевен отново излизат на протест заради водната криза в града. Те настояват за конкретни и бързи действия от институциите.

Плевен е на воден режим от седмици, а в града и околните села вода има само по три часа сутрин и вечер.

Заради водната криза в петък, 22 август, в града беше създаден кризисен щаб, а от понеделник започва определяне на места за спешни сондажи.

Недоволните граждани се събраха първо пред сградата на ВиК-Плевен. Участниците в протеста хвърлиха към входа на сградата празни бутилки и туби от вода, както и други отпадъци.

От там протестното шествие се насочи към общината, предаде bTV.

