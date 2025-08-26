На последните избори: ПП-ДБ са номер едно, дали са за кампанията 1,3 млн. лв.

Три пъти по-голям е размерът на паричните дарения от физически лица, които са получили участниците в парламентарните избори на 27 октомври 2024 г. спрямо кандидатите при предишния вот за Народно събрание на 9 юни същата година. Това става ясно от одит на Сметната палата за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за народни представители, проведени на 27.10.2024 г.

Приходите на партиите:

Собствени средства (държавна субсидия, членски внос и др.) - 1,8 млн. лева (67 на сто от всички приходи)

Дарения от физически лица - 421 хил. лв. (15 на сто)

Предоставени средства от кандидати - 330 хил. лв. (12 на сто)

Средства за медийни пакети – 159 хил. лв. (6 на сто)

Приходите на коалициите:

собствени средства на политическите партии, участващи в тях (държавна субсидия, членски внос и др.) - малко над 2 млн. лева (45 на сто от всички приходи)

дарения - 1,1 млн. лв. (25 на сто)

финансирания от кандидати - 1,2 млн. лв. (26 на сто)

средства за медийни пакети - 177,5 хил. лв. (4 на сто)

Приходите на инициативния комитет:

предоставени средства от член на ИнК – 230 лв.

собствени средства на кандидата – 1 496 лв.

От общия размер на приходите от собствени средства, делът на държавната субсидия е 62 на сто за партиите и 27 на сто за коалициите. За членския внос е съответно 3 на сто и 11 на сто.

Разходи

Разходите, извършени от одитираните участници в изборите, са общо 5,9 млн. лв., като партиите са похарчили 2,7 млн. лева, а коалициите – близо 3,2 млн. лева. Инициативният комитет е похарчил 130 лв.

Най-голям е делът на разходите за външни услуги - 5,4 млн. лева (93 на сто)

За медийни услуги: близо 3,2 млн. лева

За консултантски услуги: 52 400 лв.

За плакати, флаери, диплянки, брошури: 1,2 млн. лв.

за масови прояви (публични събрания, концерти и др.): 308,6 хил.лв.;

за пощенски и куриерски услуги, телефони: 32 529 лв.

за наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения: 581 679 лв.

други разходи за външни услуги: 95 887 лв.

Участници с най-голям размер на финансиране на предизборната кампания (общ размер на извършените разходи и обща стойност на получените непарични средства/дарения):

КП „ПП- ДБ“ - 1,3 млн. лева

КП „ДПС – Ново начало“ - 1,2 млн. лева

ПП „Възраждане“ - 999 хил. лева

КП „ГЕРБ-СДС“ - 901,5 хил. лв.

ПП „ИТН“ - 765 хил. лева

Какви са установените нарушения?

Сметната палата е установила, че някои участници в изборите са нарушили законовите изисквания за представяне в хода на предизборната кампания на информация за възникнали факти и обстоятелства, която се публикува от одитната институция в Единния регистър за Изборния кодекс (ЕРИК).

Една партия („Морал, единство, чест“ - МЕЧ) и една коалиция от партии (БСП-„Обединена левица“) не са предоставили информация за общо 7 дарения, включваща имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения. Една коалиция от партии (ПП-ДБ) е изпратила със закъснение информацията относно дарение.

Една партия („МЕЧ“) не е представила декларация на дарител за произход на дарените средства на стойност над една минимална работна заплата, а една коалиция (ПП-ДБ) е представила декларация със закъснение.

Една партия („МЕЧ“) и една коалиция от партии („БСП-Обединена левица“) не са предоставили изискуемата информация относно общо 20 финансирания със средства на кандидати, включваща имената на кандидатите и размера на предоставените от тях средства. От две коалиции от партии („БСП – Обединена левица“ и КП „Свободни избиратели“) информацията относно общо 19 финансирания е изпратена със закъснение.

Две партии ( „ИТН“ и „МЕЧ“) и една коалиция („БСП – Обединена левица“) не са представили общо 16 декларации на кандидати за произход на предоставените от тях средства на стойност над една минимална работна заплата, а две коалиции („БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“) са представили общо 19 декларации със закъснение.

Две коалиции („БСП – Обединена левица“ и „Свободни избиратели“) не са предоставили изискуемата информация относно наименованията на 3 рекламни агенции, с които са работили във връзка с предизборната кампания.

При проверка на декларациите за направените 345 броя дарения е установено, че в 138 от тях е посочен произход на средствата от трудови доходи, а в 144 - от спестявания или лични средства.

В 276 декларации няма информация за работодателя или източника на средствата. В 8 не е посочен произходът на средствата, което е в нарушение на Изборния кодекс. В 269 декларации за произход на дарени/предоставени средства няма информация за периода на генериране на доходите.