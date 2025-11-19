Бориславова за делото срещу Коцев: СГС прогледна

“СГС най-накрая прогледна, че той не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев, защото не може да има производство срещу неизвестен депутат, както твърдеше прокуратурата и СГС месеци наред приемаше, че е допустимо”, заяви депутатът Лена Бориславова, депутат от ПП-ДБ след като СГС прекрати делото срещу варненския кмет Коцев и го изпрати на ВКС.

По думите на Бориславова по-голям проблем, че с прекратяването пред себе си СГС преклодира възможността да бъде разгледана мярката за неотклонение “задържане под стража“ на Благомир Коцев“.

“Преди две седмици адвокатът на Коцев подаде искане за преразглеждане на мярката му, защото вече се намираме в съдебна фаза и няма как Коцев да пречи на събирането на доказателства или да влияе на свидетели, което беше оправданието до момента, за да бъде държан в ареста”, добави Бориславова.

“След като прокуратурата реши, че казусът на Благо Коцев е достатъчно изяснен и няма да събира повече доказателства и вкара делото в съда, вече няма основание Благо да бъде в ареста. С прекратяване на производство пред СГС и изпращането му за решение от ВКС кой да бъде компетентният съд – а това е Варна и се знае от самото начало на делото, се отлага искането за разглеждане на освобождаването на Коцев. В момента юридически няма компетентен съд, който да разгледа подаденото преди две седмици заявление Благо да бъде освободен, тъй като няма причини да бъде държан в ареста. Това направи СГС днес“, добави депутатът от ПП-ДБ.