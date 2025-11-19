ВКС ще определи къде да се гледа делото срещу Благомир Коцев

Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство срещу кмета на Варна Благомир Коцев и другите обвиняеми по делото и го изпраща на Върховния касационен съд, за да прецени кой е компетентният съд за разглеждането му, съобщиха от СГС. Разпореждането не подлежи на обжалване и протест.

От градския съд мотивират разпоредбата, че от една страна в обвинителния акт присъства информация, че народен представител се е сговорил с обвиняемите, а СГС е единственият компетентен да разглежда дела, обвързващи хора с имунитет. Информацията за народния представител е, че няма повдигнати обвинения, и затова няма нужда делото да се разглежда от СГС.

От друга страна, всички престъпления в обвинителния акт са извършени във Варна, освен едно, което е започнало в морския град, но е завършило в София. От СГС посочват, че според Наказателно-процесуалния кодекс, когато престъплението е започнало в района на един съд, а е продължило в района на друг, делото е подсъдно на съда, в който престъплението е довършено. От това следва делото да се гледа в София.

Поради тези две основания Софийският градски съд изпраща делото на Върховния касационен съд да прецени къде следва да се разглежда делото.

В края на миналата седмица Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев.