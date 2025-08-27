Концесионери на плажове: Деца и неопитни хора карат лодки и джетове

Кабинетът подготвя строги мерки за безопасност и имуществени санкции при нарушения на атракциони у нас. Властта е готова с правилата за водните съоръжения, които до момента са били без установен контрол.

Законопроектът предвижда забрана на деца под 18 години да карат джетове, както и регистър на фирмите, предлагащи подобни услуги - в Министерството на туризма. Изготвяне на задължителна застраховка и план за безопасност са сред основните мерки, предлагани от правителството.

Ежедневни и годишни проверки на съоръженията от фирмата, както и обучение на персонал и потребители за работа с тях. Клиентите вече ще подписват декларация, съдържаща ясна информация за рисковете от използването на атракционите. При нарушения - установеният виновник го грози наказателна отговорност.

Към момента водните атракциони се регулират според концесионните договори. Най-тежката санкция е прекратяване на концесията, но липсата на ясна нормативна уредба прави контрола труден и непълен.

"Въвеждането на допълнителен контрол ще помогне както за нашата работа, така и за работата на самите водни атракциони. Като ползвател на воден атракцион в съседна държава ми се е случило да видя как в двата края на един съвсем малък залив се появяват два катера със служители, които проверяват всички, които са вътре в залива – независимо дали са на лодка или на джет", коментира Симеон Цветков от Асоциацията за развитие на дейностите по управление на морските плажове.

Браншът се надява с новите правила да бъдат прекратени нерегламентираните дейности по Черноморието.

"За жалост, има такава практика – нерегламентирани оператори да се срещат по нашето Черноморие. Чували сме, виждали сме такива, които дори на неохраняеми плажове осъществяват дейност. Така, по този начин, със сигурност тези практики ще могат да бъдат прекратени", смята още Цветков.

Според концесионери на плажове, проверките на водните коридори при тях са чести. Проблемът идва обаче от частни лодки и джетове, които излизат от пристанищата – често дори се управляват от непълнолетни без опит.

"16 години е възрастта, която е приемлива. Под 16 години нека това да става в контролирана среда и да е с изрична декларация за съгласие от родителя, който да има съзнанието и разбирането, че приема всякакви последствия, които ще възникнат, ако възникнат", каза концесионерът на плаж Николай Димитров.

Министерството на транспорта предвижда цялостен режим за безопасност и отговорност на операторите.

Вижте повече в репортажа на Стиляна Георгиева и телевизия Bulgaria ON AIR