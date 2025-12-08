IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тристранката обсъжда днес новия вариант на Бюджет 2026

Очаква се утре да се разгледа и в комисия в НС

08.12.2025
Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026, който се очаква по-късно днес или утре да бъде внесен за гласуване в Народното събрание.

Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха план-сметката.

Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хазарта. 

Минималната работна заплата ще стане 620 евро, толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, максималният ще бъде 2300 евро.

Във вторник новият проектобюджет ще бъде гледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала. 

