Тристранката обсъжда днес новия вариант на Бюджет 2026

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026, който се очаква по-късно днес или утре да бъде внесен за гласуване в Народното събрание.

Снощи надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха план-сметката.

Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите, както и повишаване на облагането на хазарта.

Минималната работна заплата ще стане 620 евро, толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, максималният ще бъде 2300 евро.

Във вторник новият проектобюджет ще бъде гледан от депутатите в ресорната комисия, а заявката на управляващите е до края на седмицата текстовете да влязат за обсъждане на първо четене в пленарната зала.