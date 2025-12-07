IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МОСВ предприе спешен мониторинг на морските води заради танкера "Кайрос"

Към момента редовният мониторинг не отчита отклонения

07.12.2025 | 18:25 ч. 49
МОСВ предприе спешен мониторинг на морските води заради танкера "Кайрос"

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море, след като танкерът "Кайрос" (Kairos) беше блокиран край бреговете на Ахтопол.

В тази връзка Басейновата дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода. 

Координатите на точките, където се взимат пробите, са: 42°24’36,20” с.ш., 27°43’47,35” и.д., 41°59’42,55” с.ш., 28°01’56,86” и.д.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители.

При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България.

Това се случи Dnes

