Прощаваме се с поета Найден Вълчев, автор на "Една българска роза"

Поклонението пред поета Найден Вълчев ще бъде днес, 8 декември, от 11 часа в столичния храм "Света София".

Авторът на текста на популярната през 70-те години на 20-и век песен „Една българска розa" почина на 98-годишна възраст на 3 декември.

Българският поет, писател и преводач Найден Вълчев е роден на 30 август 1927 г. в с. Брестница, община Ябланица, в семейство на учител. Основното си образование завършва в родното си село, а средното - в Плевенската мъжка гимназия, където прави и първите си поетически опити. През 1951 г. завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски", но не практикува професията си, защото се отдава на литературата.

През периода 1954 - 1955 г. работи като редактор в сп. „Български воин“ и в. „Народна армия“, от 1956 г. до 1983 г. - в сп. „Септември", от 1983 г. до 1988 г. - в сп. „Съвременник", а от 1988 г. до 1989 г. е главен редактор на сп. „Дарители". От 1996 г. до 1997 г. е културно аташе в посолството на България в Минск, Беларус. Найден Вълчев е бил член на Съюза на българските писатели, а през 1983 г. е избран за председател на секция „Поезия" на съюза.

Найден Вълчев е сред създателите на Съюза на преводачите в България и е негов председател от 11 март 1989 г. до 2 март 1991 г. Той е написал и текстовете на редица популярни песни. Той е автор на текста на песента „Една българска роза" в изпълнение на Паша Христова по музика на Димитър Вълчев, която печели първа награда на "Златният Орфей" през 1970 г. През 2000 г. пък е обявена за песен на 20-и век.

Найден Вълчев е носител на много български и чужди отличия.

През септември 1977 г. е удостоен с орден „Кирил и Методий" първа степен по случай 50-ата годишнина от рождението му и за неговата литературна дейност. На 23 май 2013 г. отново е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий" първа степен за големите му заслуги в областта на културата и изкуството. През май 1982 г. е удостоен е със званието „Заслужил деец на културата". На 11 юни 1998 г. той е удостоен с Наградата за цялостно творчество на Съюза на българските писатели за 1997 г. На 6 юли 2000 г. е удостоен с държавната награда на Беларус - медал „Франциск Скорина".

На 29 септември 2017 г. Найден Вълчев е удостоен с най-високото си отличие „Златен век“ с огърлие във връзка с неговата 90-а годишнина и като признание за дългогодишното му поетическо и преводаческо творчество.