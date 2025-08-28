IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Кои са най-честите грешки, които хората допускат в планината?

Винаги трябва да имаме връхни дрехи, включително шапка и ръкавици

28.08.2025 | 14:10 ч. Обновена: 28.08.2025 | 16:49 ч. 1

В края на лятото голяма част от хората от морето се насочват към планината. 

"Няколко са основните неща, които може би за хората са банални, но е важно да си ги казваме. Едно от най-важните неща е да не подценяваме планината, защото времето рязко може да се заоблачи, да дойде буря. В есенния период ниските температури през нощта могат да бъдат опасни", каза председателят на Планинската спасителна служба на БЧК Александър Весков в ефира на "България сутрин".

Една от основните грешки, които допускат в този период, е недостатъчната екипировка, стана ясно от думите му.

"Връхни дрехи, яке, включително шапка и ръкавици, въпреки че звучи смешно в този период. Добре е да ги имате в раницата", посъветва Весков.

Според него почти в цялата страна маркировката във високата част на планината е добра.

"Винаги има какво да се желае. Това, че е добра маркировката, не трябва да се подценява. Човек трябва да е запознат в каква посока се движи, освен маркировката, какви други знаци да търси. Времето може да се влоши бързо. Екипирайте се добре, не подценявайте планината. Не забравяйте да правите планински застраховки", призова Весков пред Bulgaria ON AIR.

Желателно е сигнал към 112 да се получава, когато действително сте в беда, напомни още председателят на ПСС към БЧК.

"Не за дребна контузия, която не пречи за придвижването. Ние се отзоваваме на всякакви обаждания. В края на август и началото на септември планините са популярни за катерене. Денят става по-къс, това в планината се усеща", обобщи Весков.

Гледайте целия разговор във видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Александър Весков БЧК планина
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem