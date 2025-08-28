Кои са най-честите грешки, които хората допускат в планината?

В края на лятото голяма част от хората от морето се насочват към планината.

"Няколко са основните неща, които може би за хората са банални, но е важно да си ги казваме. Едно от най-важните неща е да не подценяваме планината, защото времето рязко може да се заоблачи, да дойде буря. В есенния период ниските температури през нощта могат да бъдат опасни", каза председателят на Планинската спасителна служба на БЧК Александър Весков в ефира на "България сутрин".

Една от основните грешки, които допускат в този период, е недостатъчната екипировка, стана ясно от думите му.

"Връхни дрехи, яке, включително шапка и ръкавици, въпреки че звучи смешно в този период. Добре е да ги имате в раницата", посъветва Весков.

Според него почти в цялата страна маркировката във високата част на планината е добра.

"Винаги има какво да се желае. Това, че е добра маркировката, не трябва да се подценява. Човек трябва да е запознат в каква посока се движи, освен маркировката, какви други знаци да търси. Времето може да се влоши бързо. Екипирайте се добре, не подценявайте планината. Не забравяйте да правите планински застраховки", призова Весков пред Bulgaria ON AIR.

Желателно е сигнал към 112 да се получава, когато действително сте в беда, напомни още председателят на ПСС към БЧК.

"Не за дребна контузия, която не пречи за придвижването. Ние се отзоваваме на всякакви обаждания. В края на август и началото на септември планините са популярни за катерене. Денят става по-къс, това в планината се усеща", обобщи Весков.

Гледайте целия разговор във видеото.