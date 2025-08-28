IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина едно от момичетата, скочили от влак в движение

То е дъщеря на бивш началник на движение на същата гара

28.08.2025 | 09:01 ч. Обновена: 28.08.2025 | 12:29 ч. 42
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Почина едно от момичетата, скочило от влак край Клисура. Това съобщи по Нова телевизия вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

 „За съжаление изходът за едната е трагичен. Тя издъхна вчера. Дъщеря е на наш колега, който е работил над 30 години на същата гара като началник на движение. Съболезнования на близките. Вчера проследих случая буквално по часове. Доколкото разбирам, са си изпуснали гарата и са скочили в движение. Другото момиче от Полша е с много тежки наранявания. Засега само следователи се допускат до нея. По време на движение вратите се блокират, така че още повече се заплита мистерията”, допълни той. 

Във вторник две момичета -  българка на 20 години и полякиня на 21 години, скочиха от бързия влак Бургас–София в движение малко след гара Клисура. 

