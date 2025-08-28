Бивш футболист е учителят, задържан за педофилия в София

Бившият футболист Христо Кирев е учителят по физическо, задържан за педофилия, става ясно от внесената в съда мярка срещу него. Той бе арестуван в понеделник, пишат от "24 часа".

Днес прокуратурата поиска постоянен арест за преподавателя по физическо възпитание и спорт. Очаква се съдът да се произнесе по-късно днес.

Кирев е обвинен, че е имал връзка със своя 13-годишна ученичка, която водил в хостел, за да имат интимни контакти. Тя е разпитана през съдия.