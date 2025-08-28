IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бивш футболист е учителят, задържан за педофилия в София

Той имал връзка с 13-годишна ученичка

28.08.2025 | 11:56 ч. Обновена: 28.08.2025 | 15:06 ч. 72
Бившият футболист Христо Кирев е учителят по физическо, задържан за педофилия, става ясно от внесената в съда мярка срещу него. Той бе арестуван в понеделник, пишат от "24 часа". 

Днес прокуратурата поиска постоянен арест за преподавателя по физическо възпитание и спорт. Очаква се съдът да се произнесе по-късно днес.

Кирев е обвинен, че е имал връзка със своя 13-годишна ученичка, която водил в хостел, за да имат интимни контакти.  Тя е разпитана през съдия. 

Христо Кирев педофилия съд
