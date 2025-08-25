IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 14

Четирима младежи загинаха след падане в пропаст

Трагедията е в румънския планинския район Портареаса

25.08.2025 | 08:00 ч. Обновена: 25.08.2025 | 08:38 ч. 3
Снимка Digi24

Снимка Digi24

Четирима души загинаха вчера, след като колата им падна в пропаст в планинския район Портареаса, разположен в окръг Арджеш, Румъния, пише Digi24.

На мястото на инцидента веднага са пристигнали пожарникари, полиция и планински спасители.

23-годишен мъж, който е бил ранен, е бил взет с медицински хеликоптер. 

Отделът за извънредни ситуации информира, че четирима от общо пет души, на възраст между 20 и 23 години са починали, след като превозното им средство паднало в пропаст.

Изясняват се причините, довели до инцидента. /Фокус

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

румъния пропаст младежи загинаха
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem