Рекордни разходи: Русия харчи $520 млн. на ден за войната в Украйна

Военните разходи на Русия достигнаха нов исторически връх през първата половина на 2025 г., възлизайки на 94 милиарда долара, според изчисления на Янис Клуге, научен сътрудник в Германския институт за международни и сигурностни въпроси, базирани на данни от руското Министерство на финансите.

В сравнение със същия период на 2024 г. разходите за отбрана са се увеличили с 31%. Спрямо първата половина на 2023 г. увеличението е 95%, а в сравнение с първата година от войната в Украйна военните разходи са се утроили, показват оценките на Клуге.

Средно Русия е харчила 15,6 милиарда долара на месец – или 520 милиона долара на ден – за военните си нужди. Тази дневна сума надвишава всички годишни бюджети на някои от най-бедните региони на Русия, включително Калмикия (около 320 милиона долара), Карачаево-Черкесия (340 милиона долара) и Република Алтай (475 милиона долара).

Близо две трети (62%) от бюджета за отбрана на Русия е класифициран, според Клуге. В продължение на шест месеца около 35,6 милиарда долара бяха похарчени чрез открити канали за отбрана, докато 58,7 милиарда долара отидоха в „сенчести“ бюджетни редове. Размерът на този таен бюджет е нараснал с 41% на годишна база и е почти четири пъти по-голям, отколкото през първата половина на 2022 г.

Между 2022 г. и 2024 г. руското правителство похарчи над 225 милиарда долара за военни и отбранителни поръчки. Бюджетът за 2025 г. отпуска още 150 милиарда долара за „национална отбрана“ – приблизително 30% от общите федерални разходи, най-високият дял от времето на Съветския съюз.

В комбинация с категорията „национална сигурност“, която обхваща Министерството на вътрешните работи, Националната гвардия, Следствения комитет и разузнавателните агенции, структурите за сигурност представляват около 40% от всички държавни разходи или около 8% от БВП. Но се очаква реалната цифра да бъде дори по-висока, каза правителствен източник пред Ройтерс.

Дори ако мирните преговори за Украйна успеят, Кремъл не планира да намали военните разходи през 2026 г., добави източникът:

„Снаряди и дронове все още ще трябва да се произвеждат, макар и в малко по-малък мащаб. Конфронтацията ще продължи, а разходите за армия и оръжия ще нараснат допълнително, защото Западът също увеличава военното си натрупване.“

Намаляването на бюджета за отбрана може да започне едва през 2027 г., но „не бива да се очаква връщане към нивата отпреди 2022 г.“, подчерта източникът.