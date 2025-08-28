Гордостта на СССР изчезва: Космическият гигант, произвеждащ "Съюз" е пред фалит

Водещият производител на ракети и космически кораби в Русия, РКК „Енергия“, е на ръба на фалита. Вътрешни документи разкриха сериозни финансови и структурни проблеми в космическия сектор на страната.

Компанията е отговорна за производството на космическите кораби „Союз“ и „Прогрес“, поддръжката на операциите на руския сегмент на Международната космическа станция (МКС) и разработването на спътници и ракети-носители.

Според Defense Express на 27 август ръководителят на „Енергия“ Игор Малцев е публикувал изявление, в което признава критични провали в изпълнението на проектите, нарастващ дълг и липса на институционална отчетност.

Неговите забележки, предназначени като част от посланието на компанията към служителите по случай 79-ата годишнина, бяха публикувани на вътрешна корпоративна платформа, но по-късно изтекоха в руски медии, включително прокремълски издания.

Малцев признава, че наследството на съветската космическа програма – създадена при Сергей Корольов и разширена от последвалите главни конструктори – е изчерпано. Той отбелязва, че „през последните години обещанията по ключови проекти остават неизпълнени, сроковете са пропуснати, а компанията е обременена с многомилионни дългове.

По думите му лихвените плащания изчерпвали бюджета, процесите били неефективни, а голяма част от работната сила вече е загубила мотивацията и чувството за споделена отговорност“.

В изявлението се призовава и за прекратяване на вътрешното изопачаване, като се подчертава необходимостта да се спре „да лъжем себе си и другите за текущото състояние на нещата“.

Без спешна намеса компанията може да прекрати дейността си изцяло.

Посланието на Малцев към служителите на "Енергия" продължава, като той ги насърчава да възприемат екипно-ориентиран подход и да се съсредоточат върху резултатите. Безпрецедентното ниво на прозрачност в първата половина на изявлението обаче привлече по-широко внимание към системните проблеми, пред които е изправена руската аерокосмическата индустрия.

„Енергия“ е едно от най-важните предприятия в рамките на Роскосмос, руската държавна космическа агенция, и нейните трудности отразяват по-широки предизвикателства във високотехнологичните и свързаните с отбраната индустрии на страната. Основната ракета-носител на компанията, ракетата „Союз“, остава до голяма степен непроменена от първата си версия през 1966 г. и продължава да служи като единствената руска система за пилотирано изстрелване.

През последните десетилетия опитите за модернизиране на космическите възможности на Русия до голяма степен са в застой. Ракетната програма „Ангара“ претърпява многократни забавяния, а разработването на пилотиран космически кораб от следващо поколение, предназначен да замени „Союз“, се сблъсква с хронични неуспехи. Плановете за нова орбитална станция и лунна база, очертани за първи път през 2014 г., също не се осъществиха.

Най-новият лунен проект на Русия, Луна-25, имаше за цел да повтори постижение от съветската епоха чрез кацане на автоматична станция на Луната.

Мисията завърши с неуспех на 19 август 2023 г., когато космическият кораб се разби на лунната повърхност. Инцидентът се случи само дни преди индийският Чандраян-3 да се приземи успешно, което отбеляза значителна символична загуба за Москва.

По-рано, на 15 юли, украински удар с дрон предизвика масивен пожар в завода за батерии „Енергия“ в Елец, Русия.