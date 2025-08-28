Бивш бодигард на Ким Ир Сен разкри тайните партита на династия Ким в Северна Корея

Кан Джин е бивш служител на севернокорейските тайни служби. На 17 той се присъединява към Отдел 974 - този, който охранява лидера на КНДР Ким Чен Ир. Близо 13 години Джин е личен бодигард на Ким Чен Ир, преди да избяга от страната. В интервю за DimpleVideo той споделя за годините, в които е охранявал вилите на семейство Ким и неразказаните тайни вътре.

По думите на Джин в Северна Корея има 30 хил. бодигарда, а в момента Ким Чен Ун е лидерът с най-много частни вили в света.

"Всяко място с красива природа става вила на Ким", разказва бившият бодигард. "Има войници, които охраняват тези места. Те започват на 17-годишна възраст и не могат да се измъкнат в следващите 13 години. Жив или умрял - всичко беше свързано с това да се отдадеш изцяло на Ким. Ако Върховният лидер умреше, се очакваше гардовете му също да умрат. Обучаваха ни така и аз вярвах в това.

По думите му вилата "Уонсан" съществува само заради един човек - лидерът на КНДР. Тя е мястото, където династията Ким живее заедно, казва Джин, отбелязвайки, че много хора мислят, че Ким живее в Пхенян. Според него в "Уонсан" не могат да влязат дори най-високопоставените служители на севернокорейското правителство.

"Дори неговото собствено семейство, братята му, не можеха да получат достъп", казва бодигардът. "Само децата и жена му могат да влизат в по-малките постройки, а до така наречения "център" достъп има само Ким. Става дума за живот в лукс", разказва Джин.

По думите му вилата е толкова близо до Китай, че не може да бъде бомбандирана по никакъв начин.

Джин разказва и за партитата, на които е станал свидетел. По думите му след 20 часа вечерта започвали да пристигат коли с гости, които се забавлявали до 2-3 сутринта. Пиели ликьори "Наполеон" и пушили скъпи цигари.

"Мозъците ни бяха толкова промити, че си мислехме, че лидерът има право на почивка. Но всички известни хора в Северна Корея изнасяха представления вечер само за Ким. Момичета, на възраст 17-20 години също идваха във вилите. Въпреки че бяха непълнолетни, ги тестваха за болести. Най-красивите момичета в КНДР. Всяка една от тях беше разпределяна в стая и чакаше в продължение на два-три месеца. След това Ким им се обаждаше и те веднага отиваха при него. Той правеше всичко в името на забавлението - поръчваие най-хубавата храна и алкохол в света, най-хубавите цигари, "отрядът за удоволствие", изпълнителите. 30-40 жени идваха всеки ден само за петима мъже", спомня си бившият бодигард.

Той често ставал свидетел на подобни сцени, докато останалата част от Северна Корея си мислела, че Ким само работел. Но истината е, че той показвал лицето си само по време на специални церемонии. През останалото време той се отдавал на купони.

По думите на Джин във вилата имало яхтено пристанище. Той дори показва къде е конюшната на белия кон, с който Ким Чен Ун често е сниман. Всъщност всеки кон, който Ким притежава, е бял.

"Около вилата имаше много лечебни билки. Хората идваха да ги берат, а ако гардовете ги хванеха, директно ги убиваха. Така печелеха медали. "Само мъртвите остават тихи". Това е едно правило, което се предава в поколенията на диснатията Ким", обяснява Джин.

Той разкрива и какво е нужно, за да станеш бодигард на Ким: Чисто семейно минало, като се проверяват всичките ти роднини, дори далечните такива, важен е външният вид и физическата сила, а на трето място е и лоялността.

По думите му бодигардовете никога не били канени на партитата. Те дори не знаели за децата на Ким Чен Ир, включително Ким Чен Ун, преди да стане лидер. Дори на учителите, които идвали да ги обучават, им било забранено да ги наричат по име. Наричали ги "принцесо" или "млади господарю", дори още докато били петгодишни.

"Това, което ви разкривам за семейство Ким сега... има много повече тайни около тях. На бодигардовете им беше забранено да говорят с момичетата, смяташе се за обида. Те бяха избирани лично от Ким. Така че, ако гардовете посмееха да говорят с тях, можеха да изпаднат в сериозни неприятности", разказва Джин.

Връщайки се в нормалния свят на 31 години, след като вече не е бодигард на Ким, той осъзнава разликата между животът на елита и този на обикновените хора. Именно това го кара да напусне страната