Полина Корастоянова: Парасейлингът е само част от рисковите зони

Специален закон за безопасността на атракционните услуги с потенциален риск подготвя Министерството на транспорта. Това е отговорът на правителството, след инцидента с парашут, при който загина 8-годишно дете.

"Непрежалима е загубата на детето. С надежда съм, че преките виновници ще понесат най-тежките обвинения. Имаше светкавична реакция от институциите. Парасейлингът е само част от рисковите зони, има скокове с бънджи, има делтапланери и други. Трябва да се разшири цялата платформа и да се удари много силно върху идеята, на който и да било, че може нехайно да рискува живота на хората", коментира изп. директор на Националния борд по туризъм Полина Корастоянова в предаването "Денят ON AIR".

По думите ѝ милиони туристи почиват в България и един такъв случай хвърля не просто сянка, а отравя всичко. Карастоянова припомни, че преди пет години при подобен случай в Гърция загинаха брат и сестра и тогава са били наложени драконовски мерки.

"Имаме напълно безотговорни хора. В голямата си част са млади хора. Като общество трябва да се мобилизираме и да спрем радикално този процес. Има очакване, има и ресурс. Държавата винаги е по-силна, от който и да е бизнес", заяви Карастоянова пред Bulgaria ON AIR.

"Имаме готовност да се включим в процеса. Ние сме организацията, която работи ангажирано и активно за създаването на Министерството на туризма преди повече от 10 години. Постоянно нарастваха ангажиментите на Министерството на туризма, а бюджетът - един и същ. Трябва да вървят успоредно", призова тя.

Карастоянова е на мнение, че туризмът се е променил много и "конкуренцията е абсолютно различна".

"Нашето Министерство на туризма, за да отговори на това темпо, има нужда да бъде допълнително осигурено, както с кадрови капацитет, така и бюджетно", посочи още тя и отбеляза, че през юни се наблюдава 6% ръст в туризма у нас, също така има и ръст на чуждестранните туристи.

