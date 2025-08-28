А ако Тръмп не успее да постигне мир в Украйна?

"Дори и най-добрата армия е обречена на провал, когато се изисква от нея да изпълнява невъзможни задачи – тоест, когато ѝ бъде наредено да води кампания срещу националното съществуване на други народи."

Това не беше реч на благочестието. Това беше гласът на опита, от Фридрих Паулус, загубил при Сталинград, през 50-те години на миналия век. Цитатът резонира, защото подчертава нещо за войната в Украйна: нейният потенциал да метастазира в нещо по-лошо, защото Владимир Путин няма стратегия за нейното прекратяване, дори и да си мисли, че има.

Доналд Тръмп също, но му отдава заслуженото. Той си сложи още една червена точка със срещата на върха миналата седмица.

Той внесе фурор. Той предизвика полезна демонстрация на съюзническа солидарност. Той също така държи линията отворена към Русия, дори когато разобличава Путин по начини, които се надяват да достигнат до ушите на неговия народ. Когато Путин е принуден да говори за преговори, а не за победа, това вероятно поражда една-две мисли в главите на онези, които маршируват към смъртта в неговите офанзиви.

Тръмп, в известен смисъл, е като всеки американски президент, който не желае да бъде военен гарант на Украйна – нещо, което медиите смятат, че страната иска.

Но той може да разпознае ситуацията. Путин се стреми към контрол над цяла Украйна и откри, че това не е възможно на цена, която може да плати. Ако САЩ и техните съюзници продължат по пътя на най-малкото съпротивление – доставяйки оръжия и разузнавателна информация, за да поддържат Украйна в битката – той е затънал във война, която не може да спечели и от която не може да се измъкне.

САЩ имат свои собствени интереси: да спрат бойните действия и да елиминират риска от „дебела опашка“, да закрепят стратегическото поражение на Русия и да пожънат ползите от отношенията си с Китай. Лично Тръмп също иска Нобелова награда за мир.

Следователно, срещата в Анкоридж се получи по този начин, защото беше среща на двама държавни глави, които имаха нужда да се ласкаят взаимно, защото искаха нещо един от друг, което не могат да определят съвсем ясно.

На свой ред на Запад последваха подробни думи за гаранции за сигурност за сделка, която все още не съществува. Тези думи биха могли да се окажат предзнаменование за прибързаните, хаотични решения, които ще предстоят, ако украинската съпротива наистина започне да се разпада.

И всичко това, защото все още липсва ключов елемент. Тръмп многократно споменава „сериозни последици“, ако Путин не се съобрази, но „сериозни последици“ никога не се случват, може би защото Тръмп смята, че вътрешните последици биха били тежки за неговата коалиция.

Междувременно, една стара поговорка гласи, че нарцисистът ще ви накара да се държите така, сякаш вие сте луди. От началото на войната група академици настояват, че безпринципният Тръмп, без трайна лоялност, има една трайна лоялност - да помага на Путин.

Както тези пламенни поддръжници на Украйна също би трябвало да са забелязали, това не е от полза за Украйна. Тръмп е влиятелен в голяма част от Америка. Той е особено популярен сред хората, които водят войните ѝ. Освен това, чрез внимателна оценка на предизборната стратегия на демократите през 2024 г., той очевидно е бил добър залог да се върне в Белия дом.

За щастие, по-мъдрите глави вече са започнали да внасят известен нюанс, поне тези, за които поддържането на анти-тръмпски „бранд“ не надминава отдадеността към добър резултат за Украйна.

Както винаги, непредвидените обстоятелства са налице. Русия можеше да превземе Киев на третия ден, ако не беше героизмът на няколко десетки украинци на летище Хостомел. И все пак Паулус щеше да е прав накрая. Путин се бори за нещо, което Русия не може да си позволи да спечели - господство над враждебен народ, неговата бъдеща яма за пари и кръв, Афганистан в средата на Европа.

Непредвидените обстоятелства може би би трябвало да тревожат западната общественост повече, отколкото всъщност се случва. Когато Пекин казва, че войната трябва да продължи, за да не се смущава Путин, може да се подозира, че става въпрос за нещо повече от загриженост за Путин. Украйна вече е нещо, с което Русия може да се справи. Русия се оттегли в Кавказ, Иран и Сирия.

Тръмп, за негова чест, поне шумно постави прекратяването на войната в президентския си дневен ред. Сега той се нуждае от дълбокодържавно организационни и интелектуални усилия , които да допълнят шоуто, което той е толкова умел да създава. Проклятието на Паулус все още може да завлече света към по-лоши дни.