IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 99

Вместо черната пантера - куче и котка: Свикаха кризисен щаб в Силистра

Институциите уверяват, че няма опасност за хората

28.08.2025 | 19:30 ч. Обновена: 28.08.2025 | 20:41 ч. 10
Вместо черната пантера - куче и котка: Свикаха кризисен щаб в Силистра

Сигнали за черно хищно животно край Тутракан и Силистра предизвикаха създаването на кризисен щаб. Проверки на място показаха, че в един от случаите тревогата е била заради голямо куче, но снимки от района оставят съмнения за по-едро диво животно.

Институциите уверяват, че няма опасност за хората, но наблюдението продължава. В същото време сред местните има недоверие и тревога – дали действително в района се крие опасен хищник.

Последната седмица от лятото в Силистренско започна със сигнали за черно голямо животно заснето в района на общините Главиница и Тутракан - между селата Търновци и Богданци. 

Те от своя страна доведоха до свикване на кризисен щаб по разпореждане на областния управител Илиян Великов. На практика доказателства за наличие на опасно диво животно няма, но наблюдението продължава, заяви той пред БНР.

Междувременно се появява сигнал и за необичайно животно в района на силистренското село Калипетрово. При проверка там е установено, че става дума за голямо куче, обясни, по време на заседанието на кризисния щаб зам.-директорът на ОД на МВР в Силистра комисар Деян Монев. 

Снимките от Тутраканско не са напълно ясни, но съдържат информация за час и местоположение. Те изглеждат достоверни, макар да не позволяват категорично заключение.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пантера Тутракан Силистра котка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem