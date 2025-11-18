Руснаците, които преди са посещавали ресторанти, са преминали към по-евтини варианти за хранене. Това кара уверенията на московските власти, че всичко е наред с руската икономика, да са крайно неубедителни за публиката, съдейки по някои публикувани показатели.

В Русия посещаемостта на ресторантите продължава да намалява постоянно, като руснаците все по-често избират бързо хранене.

„Въпреки официалните твърдения за „нарастващи доходи“, страната отбелязва постоянен спад в посещенията на ресторанти и барове, наред с нарастване на търсенето на бързо хранене и готови ястия от хранителните магазини“, се казва в изявление на Центърът за борба с дезинформацията (ЦБД) към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Какви са цифрите?

По-специално, от януари до октомври 2025 г. поръчките за бързо хранене са се увеличили със 7%, докато поръчките в ресторанти и барове са намалели с 1%.

Тенденцията е още по-изразена в Москва: посещаемостта на ресторанти е намаляла с 5%, докато търсенето на бързо хранене се е увеличило с 3%.

ЦБД заяви, че спадащата реална покупателна способност, високата инфлация, покачващите се цени на храните и услугите, спадащите продажби на дребно и скъпите заеми принуждават руснаците да намалят дори разходите си за храна. Преминаването към по-евтини заведения за хранене е друг индикатор за системното отслабване на руската икономика на фона на продължаващата война и затягащите се санкции.

А след кризата с яйцата и картофите, в Русия има нов проблем - сиренето и кашкавала. Цените се вдигнаха толкова много, че за да се преборят с кражбите, супермаркетите са назначили охрана дори при обикновените сирена и маслото. Качеството на продуктите обаче е средно, а не първокласно.