Оставиха в ареста тримата, обвинени за смъртта на 8-годишния Иван

Апелативният съд в Бургас потвърди мерките за неотклонение на тримата, обвинени за смъртта на 8-годишния Иван, загинал след падане от парашут на плажа в Несебър. В ареста остават соченият за управител на водния атракцион Петко Стефанов и моряка Камен Тенев.

Капитанът на лодката Христо Раев все още е в шок от трагедията.

На първа инстанция Тенев и Стефанов останаха зад решетките, а капитанът Христо Раев беше пуснат под гаранция. И тримата обжалваха наложените им мерки, като пуснатият под гаранция искаше по-малка сума, защото нямал финансови възможности. Апелативният съд в четвъртък обаче потвърди мерките им.

Стопанин на парасейлинга е дружеството "Венис Марина". То е било собственост на Стефка Стоименова, вдовица на разстреляния преди 8 години в София Веселин Стоименов (Весо Дебелия), познат като финансист на ВИС-2. Весо Дебелия е отговарял за туристическия бизнес на ВИС в Бургаско. Тя е прехвърлила фирмата “Венис Марина” на дъщеря си - Стефани. Не е ясно дали собственичката Стефани Стоименова и управителят са вече разпитвани.

"Видях как пада детето. Направихме опит да спасим майката да не скочи. Аз съм работил в тази фирма от 7-8 години. Досега проблеми с техниката никога не сме имали. Когато капитанът каже, че ни трябва чисто ново въже, то се купува. Когато каже трябва да ни чисто нов парашут, още на следващия ден парашутът е на лодката. Ние даже може би около 2-3 седмици това лято не сме работили, защото съм преценил, както и Петко, че е опасно за клиентите", коментира капитанът на лодката Христо Раев.

Освен коланите, с които е било вързано детето, се оказва, че и друга част от екипировката е била компрометирана при полета.

"Изключително много е компрометирано това седло, на което се е качено детето. Турско производство, няма етикет. 8-годишното детенце е загинало по най-трагичния начин", поясни прокурор Кремена Стефанова.

Екипировката е била поставена на детето от моряка Камен Тенев, но според защита му той е бил само общ работник на лодката.

"Има една наука, съпромат се нарича, инженерна е дисциплината. Само тя може да отговори на този въпрос - каква е съпротивителната сила на този материал", каза адвокат Благой Потеров.

Соченият за управител на атракциона Петко Стефанов заяви в съдебната зала, че е работил на атракциона само като касиер и никога не му е било възлагано да отговаря за оборудването на парасейлинга.

"Не считам, че Петко Стефанов е човекът, който следва да понесе цялата отговорност по този случай. И въобще да понесе каквато и да било отговорност", поясни адвокатът на Петко Стефанов - Петър Димитров.

От прокуратурата заявиха, че на следващ етап от делото могат да бъдат привлечени като обвиняеми и собствениците на фирмата за парасейлинг.