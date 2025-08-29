Ако искате да привлечете повече пари в живота си, трябва да започнете с начина си на мислене. Като за начало, опитайте се да отсеете ограничаващите мисли. Кои могат да са те:

„Не печеля достатъчно пари, за да стана богат.“

Това е убеждение за недостиг на коренна чакра, което ви казва, че каквото и да правите, няма да забогатеете или да станете милионер заради това колко малко печелите. Когато човек мисли по този начин, подобно на всички ограничаващи убеждения, вашето подсъзнание ще направи всичко възможно, за да докаже, че това е истина.

В този случай вие вярвате, че е невъзможно и затова дори не се опитвате да го постигнете. Можем да разгледаме истории за хора като Теодор Джонсън. Джонсън е отгледан в семейство от средната класа, издигнал се е до вицепрезидент в U.P.S. и се пенсионира през 1952 г. По това време той не е печелил повече от 14 000 долара годишно. Теодор е спестявал колкото е могъл и ги е инвестирал в акции на U.P.S., които са стрували около 700 000 долара при пенсиониране. Изборът да инвестира в акции на компанията му го е довел до натрупване на нетно състояние от 70 милиона долара, когато през 1991 г. е написана статия за него в NYT. Въпреки че 14 000 долара биха се равнявали на над 100 000 долара днес, той е успял да спестява усърдно и в крайна сметка да стане изключително богат, като е спестявал голяма част от това, което е печелил. Разбира се, е имало риск в подхода му да вложи всичките си спестявания в една компания, но това не е основният момент. Този пример е само един от многото, които могат да бъдат използвани, за да се натрупа сила и надежда отвъд това, което може би сте смятали за възможно.

Вместо да вярвате, че не печелите достатъчно, за да станете богати, нова мантра на вярванията за коренната чакра може да бъде: „Максимизирам ресурсите си до максимална степен, правейки богатството напълно достъпно за мен.“

Източник: 5 ограничаващи мисли за парите, от които да се отървете още сега