Военнослужещи и хеликоптер се включи в гасенето на пожара в парк “Рила”

Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер Ми-17 и 20 военнослужещи с техника от Трето бригадно командване – Благоевград, от състава на Сухопътните войски, помагат за потушаването на пожара, който възникна вчера в Национален парк ”Рила“, съобщиха от Министерство на отбраната.

Хеликоптерът излетя в 11:45 ч. от авиобазата в Крумово и се насочи към засегнатия от огъня район. Включването на военнослужещите е след постъпило искане от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ и по разпореждане на началника на отбраната.

Пожарът в Национален парк „Рила“ е обхванал около 15 декара площ и е локализиран. Той възникна в сряда следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина.