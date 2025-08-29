IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Военнослужещи и хеликоптер се включи в гасенето на пожара в парк “Рила”

Хеликоптерът излетя в 11:45 от авиобазата в Крумово

29.08.2025 | 14:28 ч. Обновена: 29.08.2025 | 16:38 ч.
Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер Ми-17 и 20 военнослужещи с техника от Трето бригадно командване – Благоевград, от състава на Сухопътните войски, помагат за потушаването на пожара, който възникна вчера в Национален парк ”Рила“, съобщиха от Министерство на отбраната. 

Хеликоптерът излетя в 11:45 ч. от авиобазата в Крумово и се насочи към засегнатия от огъня район. Включването на военнослужещите е след постъпило искане от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението“ и по разпореждане на началника на отбраната.

Пожарът в Национален парк „Рила“ е обхванал около 15 декара площ и е локализиран. Той възникна в сряда следобед над симитлийското село Горно Осеново. От кметството в село Долно Осеново съобщиха, че огънят се разпространява в труднодостъпен район над 1800 метра надморска височина.

Тагове:

хеликоптер пожар военнослужещи гасене национален парк Рила
