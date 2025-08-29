Разраства се пожарът в Рила, има риск за алпийската част

Разраства се пожарът на територията на Национален парк „Рила”. Горски служители от ДГС Симитли към ЮЗДП са на терен от рано сутринта.

Пламъците са на 1700 м надморска височина, има риск огънят, обхванал над 30 декара от територията на Природен парк Рила, да тръгне към алпийската част, което ще е сериозен проблем.

Това заяви за БНР директорът на Държавното горско стопанство в Симитли Благой Кишев.

В четвъртък следобед пожарът, който избухна над село Горно Осеново в Рила, се разрастна.

Пожарникари, горски служители и екипи от националния парк участват в гасенето на огъня. Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета и до пожара се върви пеша около 1,5 километра.

Според специалистите ще е нужна и летателна техника, за да гаси от въздуха.