Разраства се пожарът в Рила, има риск за алпийската част

Теренът е изключително труден

29.08.2025 | 11:55 ч. Обновена: 29.08.2025 | 13:31 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Разраства се пожарът на територията на Национален парк „Рила”. Горски служители от ДГС Симитли към ЮЗДП са на терен от рано сутринта.

Пламъците са на 1700 м надморска височина, има риск огънят, обхванал над 30 декара от територията на Природен парк Рила, да тръгне към алпийската част, което ще е сериозен проблем.

Това заяви за БНР директорът на Държавното горско стопанство в Симитли Благой Кишев.

В четвъртък следобед пожарът, който избухна над село Горно Осеново в Рила, се разрастна. 

Пожарникари, горски служители и екипи от националния парк участват в гасенето на огъня. Теренът е изключително труден, има много паднали и сухи дървета и до пожара се върви пеша около 1,5 километра.  

Според специалистите ще е нужна и летателна техника, за да гаси от въздуха. 

Рила пожар
