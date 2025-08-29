В София: Абсурдно шествие срещу насилието, което не е срещу насилието ВИДЕО

Интересна ситуация се е разиграла на малобройно шествие против домашното насилие, организирано от тийнейджъри в столицата. Това е втората по рода си демонстрация у нас, чиято цел е да подкрепи жертвите на домашно насилие у нас и да насочи общественото внимание към проблема. Според участниците в него домашното насилие в България не е достатъчно наказуемо, необходима е повече превенция за подобни прояви и насърчаване на жертвите да потърсят своевременна помощ.

"Без насилие вкъщи! Няма да мълчим!" гласи един от транспарантите му.

Но явно самото шествие се е оказало, че не е против насилието. В него са се опитали да се включат мъже от организацията "Гласът на бащите" с мотива, че насилието няма пол и те се борят за защита на правата на децата.

Ето какво обаче споделиха "Бащите":

"Днес бяхме на Шествие против домашното насилие, организирано от няколко прекрасни момичета под 18-годишна възраст, чиято страничка във фейсбук има два лайка - единият от нас. Отидохме с плакати срещу насилието. Оказа се, че не било срещу насилието шествието, а за #феминизЪма. Оказа се, едни други, дето се гордеят с анархофеминизма си и съсипват децата ни, стоят и се крият зад тези крехки деца-организатори (вижте последната снимка. И - да, познахте - вещиците [според логото им] от Фондация Асоциация Анимус/Animus Association Foundation са манипулирали едни деца да протестират в полза на брадатата им измама "домашно насилие". Оказа се, че насилието има пол, мъжете са насилници, а жените - жертви. Оказа се, че родителското отчуждаване не е проблем за тези, дето протестират срещу насилието. Абе, оказа, че мразят мъжете. А ние сме такива мили и добри, хрисими и нежни".