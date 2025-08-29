Над 70% от българите ръкопляскат при кацането на самолета

Всеки летял от и до България е ставал свидетел на ритуала на ръкопляскането след кацане. Когато колесниците докоснат пистата, двама-трима пасажери ентусиазирано започват и дават тон на останалите.

70% от българите ръкопляскат при кацане, като пред нас е само Грузия, където 75% от пасажерите признават, че го правят.

Това показват резултати от международно проучване, извършено от авиопревозвача Wizz Air в търсене на обяснение за явлението. В анкетата са участвали над 4500 пътници и 150 членове на кабинния екипаж.

Разликите са забележими. Във Великобритания, Швейцария и Сърбия ръкопляскащите при кацане пътници са под 30%. Около 47-48% от пътуващите с компанията в Унгария и Румъния спазват ритуала.

Ръкопляска се повече при ваканционни полети, а го правят по-рядко редовните пътници.

При пътуващите веднъж годишно аплодисменти идват от общо 70% от участвалите в анкетата. При пътуващите по няколко пъти - 59%, а при най-редовно летящите - с над 10 полета на година - само 40% са казали, че ръкопляскат.

Защо се прави? Като основен мотив се посочват "успешно и комфортно пристигане", като това е особено често срещано в Централна и Източна Европа - 34%. Друга причина е да се изрази благодарност към пилотите и екипажа.

В Западна Европа ръкопляскането по-често се възприема като признание за професионализма на персонала (28%).

Едни 20% от анкетираните казват, че ръкопляскат просто защото го правят и останалите пътници.

Психолозите към проекта посочват, че за мнозина аплодисментите са "форма на споделено чувство за облекчение". То идва с усещането за възвърнат контрол, след като той е бил поверен на други (пилотите) по време на полета. Има го и ритуалния момент - че ръкопляскането създава чувство за принадлежност и безопасност.

Проучването на превозвача показва, че по-младите са по-склонни към аплодисменти - правят го 64% от пътниците на възраст 18-24 години. 50% от тези на 25-34, 57% от тези на 35-44 и 57% при тези между 45 и 64 години също ръкопляскат.

Наблюденията на екипажите показват, че най-ентусиазирани при аплодисментите са пътници от България, Румъния, Албания и Италия. Също според екипажите обаче явлението постепенно намалява.