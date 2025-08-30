19-годишен загина в катастрофа с четири коли край Айтос

Тежка катастрофа отне живота на 19-годишен шофьор. Инцидентът е станал на пътя за Айтос, между село Съдиево и град Българово снощи.

Кола, управлявана от 19-годишен бургазлия, движеща се в посока Айтос, ударил отзад намалил скоростта си автомобил, шофиран от 23-годишен мъж от село Дъбник. В резултат на удара превозните средства се завъртат на пътното платно и остават там.

В тях странично се блъскат други два леки автомобила, пътуващи в обратна посока към Бургас. Зад волана на единия е 61-годишен чешки гражданин. Ударът става в момент, в който 20-годишен водач от Люляково предприема маневра за изпреварване.

20-годишен мъж е с контузия на гръден кош, но е без опасност за живота.

Пробите на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.