19-годишен загина в катастрофа с четири коли край Айтос

Има и ранен при инцидента

30.08.2025 | 08:20 ч. Обновена: 30.08.2025 | 09:02 ч. 6
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Тежка катастрофа отне живота на 19-годишен шофьор. Инцидентът е станал на пътя за Айтос, между село Съдиево и град Българово снощи. 

Кола, управлявана от 19-годишен бургазлия, движеща се в посока Айтос, ударил отзад намалил скоростта си автомобил, шофиран от 23-годишен мъж от село Дъбник. В резултат на удара превозните средства се завъртат на пътното платно и остават там.

В тях странично се блъскат други два леки автомобила, пътуващи в обратна посока към Бургас. Зад волана на единия е 61-годишен чешки гражданин. Ударът става в момент, в който 20-годишен водач от Люляково предприема маневра за изпреварване.

20-годишен мъж е с контузия на гръден кош, но е без опасност за живота. 

Пробите на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. 

Тагове:

катастрофа айтос
