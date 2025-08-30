Поколението Z може да е първото, което няма да преживее криза на средната възраст

Традиционната криза на средната възраст може би вече е в миналото, според ново проучване, публикувано в списанието PLOS One.

Изследователи от колежа Дартмут, Университетския колеж в Лондон и Института за фискални изследвания установиха, че дълго документираната “гърбица на нещастието“ – повишаване на стреса, тревогата и депресията в средна възраст, последвано от възстановяване в по-късна възраст – се е изравнила.

Вместо това проучването показва, че най-младите хора днес, членовете на поколение Z, съобщават за най-високи нива на “неразположение“, термин, който изследователите използват, за да опишат лошо психично здраве, включително депресия, тревожност, безнадеждност и дори понякога мисли за самоубийство.

Вместо очаквания спад в психичното благополучие в средна възраст, спадът се наблюдава много по-рано, при тези под 25 години. Психичното здраве на хората в средна и по-възрастна възраст е останало стабилно, но изглежда по-добре в сравнение с упадъка при по-младите поколения, съобщава Newsweek.

От криза на средната възраст до криза на младежта

Авторите на статията анализираха милиони отговори от анкети от Съединените щати и Обединеното кралство. В продължение на десетилетия тези анкети показваха един и същ модел: благосъстоянието спадаше през 40-те и 50-те години, след което се подобряваше отново с напредване на възрастта. Но последните данни разказват различна история.

“Днес, както в Съединените щати, така и в Обединеното кралство, психичните заболявания са най-високи сред младите и намаляват с възрастта“, пишат авторите и добавят: “Това е огромна промяна спрямо миналото, когато психичните заболявания достигаха пик в средната възраст. Причините за промяната са спорни, но нашата загриженост е, че днес има сериозна криза на психичното здраве сред младите хора, която трябва да се реши.“

Анализът в САЩ е базиран на над 10 милиона отговора, събрани от Центровете за контрол и превенция на заболяванията между 1993 и 2024 г. В Обединеното кралство екипът е използвал данни от около 40 000 домакинства, събрани между 2009 и 2023 г.

И в двете страни е установено, че пикът на нещастието в средната възраст е изчезнал. Хората в края на 40-те си години и по-възрастни съобщават за малка промяна в психичното здраве. Вместо това, по-младите поколения сега съобщават за най-лошо психично здраве, обръщайки тенденцията на някогашен постоянен спад в средната възраст.

Защо гърбицата изчезна

За да проверят дали тенденцията се разпростира отвъд англоговорящия свят, изследователите са изследвали близо 2 милиона отговора от анкета от 44 държави, събрани от проекта “Global Minds“ между 2020 и 2025 г. Отново моделът се запазва: гърбицата на нещастието е изчезнала в световен мащаб, което предполага, че това явление не е ограничено само до САЩ и Обединеното кралство, а е глобална промяна в поколенията.

Защо се случва тази промяна, остава неясно. Авторите предполагат няколко възможни фактора, от трайните последици от рецесиите върху перспективите за работа и жилище до намаляването на финансирането на здравеопазването и трайното въздействие на пандемията от COVID-19.

Те също така подчертават нарастващите доказателства, че социалните медии и използването на смартфони са свързани с влошаване на психичното здраве сред младите хора, особено младите жени от поколение Z.

Каквито и да са причините, откритията показват, че познатият образ на криза на средната възраст може вече да не отразява реалността. Вместо това, предупреждават изследователите, истинската криза се е изместила надолу към тийнейджърите и младите хора, демографска група, чиито проблеми с психичното здраве биха могли да имат трайни последици за обществото.