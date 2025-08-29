Ако има преговори и мир, Путин не може да бъде президент: Мъка в Киев след жестоката атака

През деня Киев често може да се усеща далеч от фронтовата линия. Но през нощта войната е в разгара си.

В сутрешния пиков час трафикът по крайбрежието на река Днепър е натоварен и бавен, тъй като хората се опитват да стигнат до работа и да се занимават с ежедневието си. През нощта от време на време се включват сирените за въздушна тревога. През по-голямата част от времето хората поглеждат телефоните си и след това решават какъв план за действие да предприемат, в зависимост от заплахата.

Но вечерта на 27-август канали за наблюдение като Telegram предупредиха жителите на Киев за потенциално тежка атака, включваща не само дронове, но и ракети. Те не винаги са точни, но този път сирените за въздушна тревога звъннаха и хората се ослушаха.

Приглушеният трясък на противовъздушната отбрана, прихващаща дронове и ракети, беше саундтракът на по-голямата част от нощта. Хората могат да спят по време на тази атака. Но тогава, около 03:00, се чу силна експлозия - звукът на ракета, ударила сграда. Беше достатъчно, за да събуди хора в целия град.

Хората се отправиха към убежищата. От време на време можеше да се чуе бръмченето на дрон над главите им. След това идваха проблясъци от светлина, докато някои бяха свалени и падаха от небето.

След голямата експлозия, която събуди Киев, можеха да се видят огромни стълбове дим на хоризонта. Сега знаем, че това е бил ударът по Дарницки район на левия бряг на Киев. Той беше ударен от поне една ракета, в нощ, в която Русия изстреля почти 600 дрона и повече от 30 ракети, според украинските военни.

Ракетни и дронови удари бяха регистрирани на 13 различни места, а атаката срещу Дарницки беше най-смъртоносната.

Пристигайки на мястото в сряда сутринта, екип на BBC вижда последствията със собствените си очи. Ракетата е пробила средата на нискоетажния жилищен блок; петте етажа са се срутили напълно там, където е ударила. Спасители се катереха по развалините – някои от тях все още тлееха.

Тухлените и кованите железни балкони бяха изкривени от взрива, някои висяха на косъм. Саксии с растения и кошници с плодове стояха на счупени первази на прозорците - напомняне за семействата, които допреди часове са живели скрити зад тези стени.

Багажни машини и камиони се редяха, за да събират счупените парчета от сградата и да разчистват пътя за работниците, опитвайки се да пресеят отломките с надеждата да намерят оцелели.

От време на време се доставяше носилка с чувал за трупове – жертва, намерена в развалините.

Жена на име Ирина стоеше отвън без усмивка, чакайки да чуе новини за майка си, която е в неизвестност след атаките срещу Киев. Наблизо Ирина Куценко седеше на стол с мобилния си телефон до ухото си. От 03:30 часа тя отчаяно се опитва да се свърже с майка си Любов. Всеки път, когато се обажда, просто се чува свободно.

„Никога не си мислиш, че твоята къща ще бъде ударена“, казва тя, започвайки да плаче. Майка ѝ не искаше да ходи в убежището. Тя ходеше по-бавно от Ирина, затова реши да се скрие в коридора. „Тези атаки са много жестоки. Те се случват в момент, когато хората спят и не можеш да се ориентираш. И атакуват с всичко наведнъж - ракети и шахети (дронове). Всички атакуват едновременно. Просто е невъзможно да се живее така.“

На място беше и министърът на външните работи Андрий Сибиха. Какво означават тези атаки за настоящите усилия за прекратяване на войната?, питат го от BBC.

„Това е чист пример за терористична атака“, отговаря той. „Това е отговорът на Русия на всички наши мирни предложения и всички наши мирни усилия.“

Броят на жертвите в Киев се увеличаваше през целия ден, като най-малко 21 души са убити, включително четири деца.

54-годишната Оксана Румпик и съпругът ѝ Михайло оцеляха след ракетния удар по жилищния блок, но златистият им автомобил Volvo беше ударен от шрапнели.

„Просто не мога“, казва тя, неспособна да довърши изречението си, когато я питат какво мисли за руските удари. „Хора умират, обикновени хора умират. Толкова много умират, че просто не можете да си представите.“

Съпругът ѝ вярва, че единственият път към мира е без Владимир Путин.

„Ако има преговори и мир, Путин не може да бъде президент“, казва той, преди да признае, че това е малко вероятен сценарий, докато се държи на власт.

Изминаха 40 месеца от пълномащабното нахлуване на Русия, но реалността на войната в столицата на Украйна никога не е далеч.