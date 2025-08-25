Лавров за Зеленски: Как да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

В ексклузивно интервю, записано в петък, министърът на външните работи Сергей Лавров заяви пред предаването “Meet the Press“ по NBC News, водено от Кристен Уелкър, че не е планирана среща между руския президент Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски. Лавров даде отговор и на още ключови въпроси – включително гаранциите за сигурност за Украйна и териториалните спорове, които остават нерешени.

Путин “е готов да се срещне с президента Зеленски, при условие че тази среща наистина ще реши нещо“, каза руският външен министър, но подчерта, че “да се ​​срещнем, за да има Зеленски още една възможност да бъде на сцената, не е това, което смятаме за полезно.“

Въпреки че Тръмп се срещна отделно този месец с Путин, Зеленски и европейски лидери, неговите предложения за мир бяха подкопани от продължаващите смъртоносни удари на Русия срещу Украйна, включително срещу фабрика, собственост на САЩ, миналата седмица, припомня NBC News.

Белият дом сега търси среща на върха между Путин и Зеленски, но недоволството на Лавров подчертава колко далеч остават двете страни. Той каза, че Украйна възпрепятства мирния процес, заедно с европейските лидери, които “не искат мир“.

“Те казват: “Не можем да позволим поражението на Украйна. Не можем да позволим на Русия да спечели.“ Те говорят по следния начин: победа, поражение и така нататък“, на мнение е руският дипломат и добавя: “Зеленски каза “не“ на всичко. Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?“

Лавров, чиято страна започна мащабно нахлуване в Украйна през 2022 г., твърди, че Русия е “предлагала няколко пъти мирно решение на дипломатическа основа“.

Русия не желае да обсъжда отказването от 20% от окупираната от нея Украйна и настоява Украйна да остане необвързана и невъоръжена. Когато Уелкър го попита дали Русия наистина е нахлула в Украйна, Лавров отказа да използва термина, вместо това използва предпочитания от Русия израз “специална военна операция“.

Лавров призна, че Украйна “има право да съществува“, но каза, че трябва “да пусне хората да си тръгнат“.

Путин отдавна твърди, без доказателства, че Киев е извършил геноцид срещу рускоговорящи в източния Донбас, почти целият регион на Украйна, който сега окупира неговите сили.

Русия няма “никакъв интерес към териториите“, каза Лавров, но е загрижена за хората, които се идентифицират като етнически руснаци, “които живеят на тези земи, чиито предци са живели там векове наред“.

По-голямата част от международната общност отхвърля идеята, че Украйна потиска руския език и култура, и казва, че Русия е започнала нахлуването си под фалшив претекст.

Цивилни под обстрел

Русия е убила или ранила близо 50 хиляди цивилни по време на войната, включително при удари по родилни отделения, църкви, училища и болници, казват експерти на ООН, като жертвите сред цивилното население достигнаха тригодишен месечен връх през юли. Миналата седмица детска градина беше сред десетките сгради, ударени при смъртоносния руски удар по западния град Лвов.

“Или руската армия се прицелва ужасно, или се насочвате към цивилни - кое от двете?“

Лавров отговори, че Русия е насочвала атаки само към обекти, свързани с украинската армия.

“Никога не сме насочвали атаки към цивилни цели от вида, който цитирате“, категоричен е външният министър на Русия и добави, че Украйна “целенасочено“ е атакувала църкви и цивилни селища. Украйна отрича да е насочвала атаки към цивилни.

В нощта от четвъртък срещу петък Русия започна най-голямата си атака от началото на юли, изстрелвайки близо 600 дрона и 40 балистични крилати ракети, включително по американска фабрика в Западна Украйна, която произвежда кафе машини и друга електроника. Най-малко 15 работници бяха ранени.

Лавров каза, че не е чувал за инцидента във фабриката, но че някои хора са “наистина наивни, когато видят кафе машина на витрината, когато вярват, че това е мястото, където се произвеждат кафе машини“.

Путин и Тръмп

Руските атаки срещу Украйна се удвоиха, откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари и продължиха по време на разговорите с Путин в Аляска, което накара някои законодатели да се запитат дали Путин не подвежда американския си колега?

“Ако президентът Путин има толкова голямо уважение към президента Тръмп, защо предприема действия, които подкопават стремежа му към мир?“, попита Уелкър.

Лавров отговори, че Путин уважава фокуса на Тръмп върху националния интерес на САЩ и че вярва, че “президентът Тръмп уважава същото отношение на президента Путин към защитата на националните интереси на Русия. Каквото и да обсъждат Тръмп и Путин, “не е тайна“ и двамата лидери “искат мир в Украйна“, каза той.

В петък Путин похвали Тръмп и заяви, че е възможно САЩ и Русия да възстановят напълно отношенията си, които според него са на “изключително ниска точка“. Лавров потвърди думите на руския президент.

“Вярвам, че с президента Тръмп все пак се появи светлина в края на тунела“, каза Лавров. Той добави, че срещата в Аляска между лидерите е била “много добра”.

Гаранции за сигурност

Лавров отговори на руските искания страната да бъде част от всички международни преговори за сигурността на Украйна, след като ръководителите на отбраната на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Финландия, Украйна и НАТО се срещнаха в сряда, за да обсъдят защитите, които съюзниците на Киев биха могли да предложат в рамките на споразумение.

“Гаранциите за сигурност трябва да бъдат предмет на консенсус“, каза той, твърдейки, че Русия е представяла гаранции за сигурност “няколко пъти“.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, “когато дневният ред е готов“, каза Лавров. Но той предположи, че Путин няма да подпише мирно споразумение със Зеленски, чиято легитимност Москва поставя под въпрос, откакто украинските избори бяха отложени миналата година на фона на военно положение.

“Когато стигнем до етап, в който трябва да подписваме документи, ще ни е необходимо много ясно разбиране от всички, че лицето, което подписва, е легитимно, а според украинската конституция г-н Зеленски не е в момента”, аргументира се Лавров.

В петък оптимизмът във Вашингтон сякаш намаляваше. В отделно интервю с Уелкър, вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Русия е направила “значителни отстъпки“ на Тръмп, включително признаване на “териториалната цялост“ на Украйна след войната и липса на опити "да инсталира марионетен режим в Киев“.

Но Ванс призна, че в преговорите е имало “възходи и падения“. “В крайна сметка ще успеем или ще се ударим в стена“, каза вицепрезидентът.

Тръмп също така изглежда смекчи очакванията си.

“Ще видим какво ще се случи“, каза той пред репортери в петък. „Мисля, че през следващите две седмици ще разберем накъде ще се развият нещата. Това ще бъде много важно решение и то е дали ще бъдат масивни санкции или масивни тарифи, или и двете. Или ще направим нищо и ще кажем: “Това е вашата борба”, каза Тръмп.