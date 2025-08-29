Мистерията на първата известна пандемия в света е разгадана

Учени са разрешили 1500-годишна медицинска мистерия, разкривайки причината за “Чумата на Юстиниан“ – епидемията, която е дала началото на първата известна пандемия в света, пише Newsweek.

Изследователите са открили директни геномни доказателства за причинителя на паднедията – Yersinia pestis, бактерията, която причинява чума – в масов гроб в Джераш, Йордания, в Източното Средиземноморие.

Продължила от 541 до 549 г. сл. Хр., Юстинианова чума се смята от много историци за преобразена от Византийската империя. Тя е забележителна и с това, че е първата от многото вълни в “Първата пандемия от чума“ (541–750 г. сл. Хр.), чийто брой на смъртните случаи се оценява на десетки милиони.

“В продължение на векове разчитахме на писмени сведения, описващи опустошителна болест, но липсваха каквито и да било твърди биологични доказателства за наличието на чума“, каза в изявление авторът на статията Рейс Джианг от Университета на Южна Флорида.

“Нашите открития предоставят липсващото парче от този пъзел, предлагайки първия директен генетичен прозорец към това как тази пандемия се е разгърнала в сърцето на империята”, добави ученият.

Последното откритие променя разбирането за това как възникват, повтарят се и се разпространяват пандемиите, както и защо те остават постоянна характеристика на човешката цивилизация.

“Нашите открития показват, че пандемиите от чума не произлизат от един-единствен еволюционен произход или събитие, а са се появили независимо от различни, регионално вкоренени резервоари“, пишат изследователите.

Изследването, добавят те, подчертава “екологичната сложност, която стои в основата на дългосрочната история на чумата“ и „преосмисля чумата не просто като историческо явление, а като продължаваща зооноза, оформена от дълбокото време, екологичното окопаване и човешката мобилност“.

Макар и рядка, Yersinia pestis продължава да циркулира по целия свят. Днес чумата е “рядка, но постоянна“ причина за заболяване в селските части на западните Съединени щати и някои региони на Африка и Азия, отбелязват Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на САЩ.

През юли беше съобщено, че жител на окръг Коконино в Аризона е починал от белодробна чума, което е първият подобен смъртен случай в САЩ от 2007 г. насам. Белодробната чума е тежка белодробна инфекция, която е най-смъртоносната форма на инфекция с Yersinia pestis.Миналата седмица жител на Калифорния в град Саут Лейк Тахо е дал положителен тест за чума и се смята, че е бил ухапан от заразена бълха, докато е бил на къмпинг.

Чумата може да се лекува с антибиотици, “но те трябва да се дават своевременно, за да се предотврати сериозно заболяване или смърт“, предупреждава CDC.