Десетина привърженици на "Възраждане" се събраха на протест пред ВМЗ-Сопот

Вял протест, организиран от "Възраждане", чака председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред ВМЗ-Сопот, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Около 10-ина привърженици на партията се събраха половин час след началния час пред входа на завода.

Вчера лидерът на партията Костадин Костадинов обяви протеста във фейсбук и прикани всички българи, на които им е "писнало да не ги чуват по важни въпроси; потърпевши са от управленски своеволия, от беззаконието и отсъствието на държавата, която абдикира във всички сфери; всички, на които им омръзна страната ни да се управлява от политици, които просто изпълняват; всички, които не желаят да продължаваме да бъдем въвличани във военния конфликт в Украйна; от властта, която иска да продължава да изпраща военна помощ натам - да дойдат в неделя в 9 ч. пред входа на "ВМЗ" Сопот!".

Председателят на ЕК пристига у нас днес за среща с премиера Росен Желязков, с когото ще посетят Вазовските заводи в града. Очаква се посещението да е в късния следобед.