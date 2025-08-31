IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Десетина привърженици на "Възраждане" се събраха на протест пред ВМЗ-Сопот

Урсула фон дер Лайен пристига у нас днес за среща с премиера Росен Желязков

31.08.2025 | 10:00 ч. Обновена: 31.08.2025 | 12:37 ч. 200
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Вял протест, организиран от "Възраждане", чака председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред ВМЗ-Сопот, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Около 10-ина привърженици на партията се събраха половин час след началния час пред входа на завода.

 Вчера лидерът на партията Костадин Костадинов обяви протеста във фейсбук и прикани всички българи, на които им е "писнало да не ги чуват по важни въпроси; потърпевши са от управленски своеволия, от беззаконието и отсъствието на държавата, която абдикира във всички сфери; всички, на които им омръзна страната ни да се управлява от политици, които просто изпълняват; всички, които не желаят да продължаваме да бъдем въвличани във военния конфликт в Украйна; от властта, която иска да продължава да изпраща военна помощ натам  - да дойдат в неделя в 9 ч. пред входа на "ВМЗ" Сопот!".

Председателят на ЕК пристига у нас днес за среща с премиера Росен Желязков, с когото ще посетят Вазовските заводи в града. Очаква се посещението да е в късния следобед.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

възраждане урсула фон дер лайен
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem