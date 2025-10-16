IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полицията издирва 15-годишната Магдалина Ангелова от Шумен

Момичето е в неизвестност от вчера

16.10.2025 | 20:21 ч.
Снимка: БГНЕС

Полицията издирва по молба на близките ѝ 15-годишната Магдалина Данчева Ангелова от Шумен, съобщи Ася Йорданова, говорител на Областната дирекция (ОД) на МВР в града.

Момичето е в неизвестност от вчера. Последно e забелязана в района на Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен в ранните сутрешни часове.

Магдалина е висока около 180 см, с дълга до раменете кестенява коса, кафяви очи и продълговато лице. Няма точно описание на дрехите, с които е била облечена, когато е напуснала жилището си в Шумен.

Гражданите, които имат информация за местонахождението ѝ, следва да подадат сигнал на телефон 112, на 054 800 588 или в близкото полицейско управление, допълни Йорданова.

Магдалина Шумен полиция
