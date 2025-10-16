Гърция представя цифров арсенал срещу укриването на данъци

Гърция ще въведе ново поколение цифрови инструменти през 2026 г., за да се бори с укриването на данъци и да разкрива скрити доходи, според проектобюджета на страната, представен на Европейската комисия, съобщава To Vima.

В основата на новите мерки са данъчното облагане на криптовалутите, всеобщото въвеждане на електронно фактуриране и създаването на Регистър за собственост и управление на имоти (MIDA). Заедно тези инициативи са част от разширения цифров арсенал на Независимата агенция за публични приходи (AADE).

От 2 февруари 2026 г. предприятията ще бъдат задължени да издават и получават електронни фактури, с изключение на конкретни случаи на обществени поръчки. Интеграцията с информационните системи на AADE има за цел да сведе до минимум грешките, да намали забавянията и да предотврати нередности. Мярката включва и въвеждането на цифрова разписка за всички сектори, като се дигитализира целия процес на движение и доставка на стоки.

Цифровият регистър на клиенти, който вече е задължителен за бизнеса, свързан с автомобилния сектор, като сервизни центрове, автомивки и компании за отдаване под наем, ще бъде разширен и за други сектори, включително услугите за организиране на събития.

Предстоящата платформа MIDA ще свърже данните от кадастъра, записите на AADE и оператора за разпределение на електроенергия (DEDDIE), за да подобри точността на декларациите за собственост и да разкрие недекларирани активи, квадратни метри и доходи от наеми.

AADE планира също да внедри изкуствен интелект чрез система за бизнес разузнаване и анализ на данни, за да открива модели на укриване на данъци. Допълнителни системи за управление на риска от несъответствие (CRM) и управление на риска в предприятията (ERM) ще помогнат за наблюдение и анализ на спазването на корпоративните данъчни изисквания.

До 2026 г. цялостна данъчна рамка за криптовалутите ще запълни дългогодишна празнина в Кодекса за данък върху доходите. Гърция също така ще приложи правилата на ЕС за минималното данъчно облагане на мултинационалните компании, за да гарантира лоялна конкуренция.

Накрая, предприятията ще получат възможност за предварителни данъчни решения, което ще им позволи да знаят предварително как ще бъдат облагани конкретни транзакции, като по този начин се повиши предвидимостта и доверието на инвеститорите в бизнес средата в Гърция.