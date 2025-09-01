Половин София остава без топла вода до 9 септември

От днес до 9 септември половин София остава без топла вода, заради планов ремонт на "София Изток" и топлопреносната мрежа в столицата. Това е част от ежегодната профилактика на основните и спомагателни съоръжения, с цел гарантиране на безавариен отоплителен сезон 2025/2026 година, съобщават от "Топлофикация".

Ремонтът започна в 01:00 ч. на 1 септември и ще продължи до 23:59 ч. на 9 септември, като през този период топлоподаването временно ще бъде преустановено за част от столичните квартали.

Ето и кои са засегнатите райони:

ж.к. „Христо Смирненски“

кв. „Гео Милев“, кв. „Изток“, кв. „Изгрев“

ж.к. „Дианабад“

ж.к. „Младост 1, 1А, 2, 3, 4

кв. „Мусагеница“, кв. „Полигона“, кв. „Студентски град“

кв. „Витоша“, кв. „Малинова долина“

ж.к. „Дървеница“, ж.к. „Дружба 1 и 2“

кв. „Хладилника“, част от кв. „Лозенец“ и кв. „Яворов“ (с конкретни карета)

Промишлен район – Гара Искър, Комплекс „Враня“ – БАН и НИМХ, ОП „Зоологическа градина - София“

По време на ремонта ще бъдат подменени амортизирани арматури и компрометирани топлопроводи, както и ще се извърши проверка на основните и спомагателни съоръжения в централата.